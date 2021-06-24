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Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı olimpiyat şansını tepti!

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımın belirleneceği CEV Kıta Kupası'nda (CEV Continental Cup) çeyrek finalde elendi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:34
Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı olimpiyat şansını tepti!

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımlar, Hollanda'nın ev sahipliğinde The Hague şehrinde düzenlenen organizasyonda bugün yarı finale yükselmek için mücadele etti.

Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşan milli takım, çeyrek final ilk maçında Letonya'ya 2-1 (17-21, 21-16, 15-9) yenildi.

Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ikilisinden oluşan milli takım da ikinci maçta Letonya'ya 26-24 ve 21-12'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, bu sonuçların ardından Continental Cup'a veda etti.

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