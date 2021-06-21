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'ya 5-3 mağlup oldu!

Son dakika spor haberi... , 'ndaki ilk maçında 'ya 7-5 mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:28
Plaj Futbolu Milli Takımı Ukrayna'ya 5-3 mağlup oldu!

'in kentinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ile karşılaşan milliler, ilk periyodu 3-1, ikinci periyodu 4-3 geride kapattı. Ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-5 mağlup ayrıldı.

Milli takımın gollerini (3), ve kaydetti. Ukrayna'nın golleri ise Zborovskyi (3), Medved (2), Shcherytsia ve Borsuk'tan geldi.

Elemelerde 'nin grubunda Ukrayna'nın yanı sıra Portekiz ve da yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 21.30'da ev sahibi Portekiz ile karşılaşacak.

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