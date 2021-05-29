Haberler Diğer Milli Takımlar Portekiz-Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... , ’nde ’le karşı karşıya gelerek rakibini farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:54
Portekiz-Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, 'ndaki ikinci maçında 'i 3-0 yendi. 'ta gerçekleştirilen C Grubu ilk etabında , ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milli takım, başkent 'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 20 sayıyla oynayan oldu.

İlk etaptaki son maçında yarın TSİ 19.00'da ev sahibi Belarus ile karşılaşacak , C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.

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