Portekiz-Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi. Belarus'ta gerçekleştirilen C Grubu ilk etabında Türkiye, ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 20 sayıyla oynayan Adis Lagumdzija oldu.

İlk etaptaki son maçında yarın TSİ 19.00'da ev sahibi Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.