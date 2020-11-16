Vedat Muriqi'nin golü Kosova Milli Takımı'na yetmedi | Slovenya Kosova: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. maçlarla devam etti. Dün gece oynanan zorlu karşılaşmada Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi.

SRC Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Vedat Muriqi'nin 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Kosova, Jasmin Kurtic ve Josip Ilicic'in attığı gollere engel olamadı.

Bu sonuçla Slovenya puanını 13'e çıkardı, Kosova ise 2 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'deki 6. maçta Slovenya deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak, Kosova ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.