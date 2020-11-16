Haberler Diğer Milli Takımlar Vedat Muriqi'nin golü Kosova Milli Takımı'na yetmedi | Slovenya Kosova: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin golü 'na yetmedi | Slovenya Kosova: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uluslar Ligi C Ligi Grup 3'te Slovenya ile 'nin formasını giydiği karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti şle sonuçlandı. Kosova'nın tek golü, 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den geldi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:31
Vedat Muriqi'nin golü Kosova Milli Takımı'na yetmedi | Slovenya Kosova: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uluslar Ligi'nde heyecan 5. maçlarla devam etti. Dün gece oynanan zorlu karşılaşmada Slovenya ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

'nin 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Kosova, Jasmin Kurtic ve Josip Ilicic'in attığı gollere engel olamadı.

Bu sonuçla Slovenya puanını 13'e çıkardı, Kosova ise 2 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'deki 6. maçta Slovenya deplasmanda ile karşılaşacak, Kosova ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.

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