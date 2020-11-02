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'nın maçı aday kadrosu belli oldu

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ’nın , UEFA ’nde oynayacakları ve karşılaşmaları için 28 futbolcu çağırdı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:34
Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın ile oynayacağı Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya 'nın , UEFA 'nde oynayacakları Türkiye ve karşılaşmaları için 28 futbolcu çağırdı.

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ
Marinato Guilherme (Lokomotiv ), Matvey Safonov (), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

DEFANS
Georgy Dzhikia (Spartak Moskova), Igor Diveev, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Roman Evgeniev (Dinamo Moskova), Yuri Zhirkov, Vyacheslav Karavaev (. Petersburg), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Krasnodar)

ORTA SAHA
Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexey Ionov (Krasnodar), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Daniil Lesovoy, Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Alexey Miranchuk (Atalanta), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (İspanya)

FORVET
Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotny (Sochi), Alexander Sobolev (Spartak Moskova
Türkiye - Rusya karşılaşması 15 Kasım saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Rusya daha sonra ise 18 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak.
Rusya Milli Takımı ayrıca Türkiye maçına çıkmadan önce 12 Kasım'da Moldova ile Kişniev'de hazırlık maçı oynayacak.

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