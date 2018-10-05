İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
Almanya Milli Takımı'nun Hollanda ve Fransa ile oynanacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Alman teknik adam Joachim Löw, Türk asıllık futbolcu İlkay Gündoğan ile Emre Can'ı aday kadrosuna davet etmedi.
Alman taraftarların ırkçı saldırıları sonrası Almanya Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan Mesut Özil ile birlikte İlkay Gündoğan da saldırılara maruz kalmıştı. Son olarak Fransa maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmıştı. İlkay'a gösterilen bu ırkçı saldırı dış basında da büyük tepki görmüştü.
(Emre Can)
İşte Almanya Milli Takımı Aday Kadrosu;
- 5.10.2018 14:49
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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