İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    ve Emre Can aday kadrosuna çağrılmadı!

    İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!

    'nun ve ile oynanacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    Alman teknik adam , Türk asıllık futbolcu ile Emre Can'ı aday kadrosuna davet etmedi.

    Alman taraftarların ırkçı saldırıları sonrası 'na veda ettiğini açıklayan ile birlikte İlkay Gündoğan da saldırılara maruz kalmıştı. Son olarak maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmıştı. İlkay'a gösterilen bu dış basında da büyük tepki görmüştü.


    (Emre Can)

    İşte Almanya Milli Takımı Aday Kadrosu;

    1. 5.10.2018 14:49
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