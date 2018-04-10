Görkem Polat ve Emine Göğebakan dünya ikincisi oldu – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ve dünya ikincisi oldu

    Görkem Polat ve Emine Göğebakan dünya ikincisi oldu

    Tunus'ta düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular ve kazandı.

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hammamet kentindeki organizasyonda erkekler 48 kiloda ve kızlar 42 kiloda dünya ikincisi olarak elde etti.

    Şampiyonada kızlar 44 kiloda Vildan Kılıç ve erkekler 45 kiloda Server Balaban, madalyanın uzağında kaldı. 13 Nisan'da sona erecek organizasyonda 100'e yakın ülkeden 946 sporcu mücadele ediyor.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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