Görkem Polat ve Emine Göğebakan dünya ikincisi oldu
Tunus'ta düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Görkem Polat ve Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hammamet kentindeki organizasyonda erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.
Şampiyonada kızlar 44 kiloda Vildan Kılıç ve erkekler 45 kiloda Server Balaban, madalyanın uzağında kaldı. 13 Nisan'da sona erecek organizasyonda 100'e yakın ülkeden 946 sporcu mücadele ediyor.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:46
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GSNİN 7 ATTIGI KARABÜĞE, 3 ATTIGI ANTALYAYA 5 ATTIGI BURSAYA DAHA FAZLA GOL ATMALISINIZ YEMEDEN.KALAN MAÇLARI FARKLI KAZANMALISINIZ AVERAJ?
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Valveona hırslı ne yaptığını yapacağını bilen bu yaşına rahmen koşan yırtınan bir oyuncudur.Böyle bir oyuncu ilk onbirdeoynatılsaşampiyonduk
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Sezon sonu yolcu olabilirler!
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Bu okaya 8 milyon yusufa 15 milyon euro lar az söyliyeyim.okay en az 30 milyon yusuf da 50 milyon euro olmalı.ayrıca sonraki satışlardan pay
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