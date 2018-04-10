Görkem Polat ve Emine Göğebakan dünya ikincisi oldu

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hammamet kentindeki organizasyonda erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada kızlar 44 kiloda Vildan Kılıç ve erkekler 45 kiloda Server Balaban, madalyanın uzağında kaldı. 13 Nisan'da sona erecek organizasyonda 100'e yakın ülkeden 946 sporcu mücadele ediyor.