Türk judosuna övgü dolu sözler
Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer'den Türkiye'ye övgü dolu sözler...
KARATEDE 9 MADALYA
Avrupa Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına çıkan Milli Takım, madalyalara ambargo koydu. Ay-yıldızlılar, Fas'ta yapılan Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabında 9 kez kürsüye çıktı. Milli Takım, 72 ülkeden 545 karatecinin mücadele ettiği turnuvada; 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz kazandı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:52
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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