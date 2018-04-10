Türk judosuna övgü dolu sözler – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Türk judosuna övgü dolu sözler

    Türk judosuna övgü dolu sözler

    Uluslararası Başkanı Marius Vizer'den 'ye övgü dolu sözler...

    Uluslararası Başkanı Marius Vizer'den 'ye övgü dolu sözler... Türkiye Judo Federasyonu'nun (TJF) çok başarılı işlere imza attığını söyleyen Vizer, "TJF, hükümetin ve bakanlığın desteğiyle dünyadaki en başarılı judo organizasyonlarından biri. Son yıllarda judo, Türkiye'de gelişmeye devam ediyor" dedi.

    KARATEDE 9 MADALYA
    Avrupa Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına çıkan , madalyalara ambargo koydu. Ay-yıldızlılar, Fas'ta yapılan Karate 1 'in Rabat etabında 9 kez kürsüye çıktı. Milli Takım, 72 ülkeden 545 karatecinin mücadele ettiği turnuvada; 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz kazandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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