Saraybosna'da tatamiye Türk damgası – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Saraybosna'da tatamiye Türk damgası

    Saraybosna'da tatamiye Türk damgası

    'nda toplamda; 4 altın ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliği elde etti.
    Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da iki gün süren Gençler Avrupa Kupası'nı 4 altın 3 bronz madalya ile tamamlayan Türk Judokalar başarılarını zirvede tamamladı.
    İlidza Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ikinci gününde Ay-yıldızlı judokalar tatamide; bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.
    İkinci ve son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:24
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