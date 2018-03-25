Saraybosna'da tatamiye Türk damgası

Gençler Avrupa Kupası'nda Ay-yıldızlı Judokalar toplamda; 4 altın ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliği elde etti.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da iki gün süren Gençler Avrupa Kupası'nı 4 altın 3 bronz madalya ile tamamlayan Türk Judokalar başarılarını zirvede tamamladı.

İlidza Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ikinci gününde Ay-yıldızlı judokalar tatamide; bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.

İkinci ve son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle: