Saraybosna'da tatamiye Türk damgası
Gençler Avrupa Kupası'nda Ay-yıldızlı Judokalar toplamda; 4 altın ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliği elde etti.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da iki gün süren Gençler Avrupa Kupası'nı 4 altın 3 bronz madalya ile tamamlayan Türk Judokalar başarılarını zirvede tamamladı.
İlidza Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ikinci gününde Ay-yıldızlı judokalar tatamide; bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.
İkinci ve son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:24
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 1
Yorum
AK Aykut çok mu göze girmiş?
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Toplam 1
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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