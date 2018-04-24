Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler:

60 kilo: Bekir Özlü

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak ve İlker Güldüren

90 kilo: Batuhan Efemgil

Kadınlar:

48 kilo: Dilara Lokmanhekim ve Gülkader Şentürk

52 kilo: İrem Korkmaz

63 kilo: Büşra Katipoğlu

+78 kilo: Sebile Akbulut ve Kayra Sayit

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SEZER HUYSUZ İDDİALI

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonadan en az 3 madalyayla dönmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Huysuz yaptığı açıklamada, tecrübeli bir takımla şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Takım içinde gençlerimiz de olacak. Geçen 4-5 aylık dönemdeki madalyalara baktığımızda en az 3 madalyayla dönmemiz lazım. Altın madalya da bekliyoruz. En az 2 altın, hatta 3 de olabilir. Sporcularımız performans olarak iyi durumdalar." dedi.

İrem Korkmaz, Bilal Çiloğlu, Sebile Akbulut ve Gülkader Şentürk'ü altyapıdan A Milli Takım'a aldıklarını hatırlatan Huysuz, şöyle konuştu:

"Ümit Milli Takım'da belli bir tecrübeye sahip sporcular A Milli Takım'a çıktı. Bunlar bizim adımıza hem madalya kovalayacaklar hem de tecrübe kazanacaklar. Bunlar bizim için önemli. İrem, Sebile ve Bilal ilgilendiğimiz sporcular. Onlardan da madalya bekliyoruz. Onlar gelecek adına sporcularımız."