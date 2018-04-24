Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda

    Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda

    Avrupa Judo Şampiyonası 26-28 Nisan tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek. kentindeki şampiyonaya Türkiye altışar kadın ve erkek sporcuyla katılacak.

    Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

    Erkekler:

    60 kilo: Bekir Özlü

    66 kilo:

    73 kilo: Bilal Çiloğlu

    81 kilo: Vedat Albayrak ve İlker Güldüren

    90 kilo: Batuhan Efemgil

    Kadınlar:

    48 kilo: ve Gülkader Şentürk

    52 kilo: İrem Korkmaz

    63 kilo: Büşra Katipoğlu

    +78 kilo: Sebile Akbulut ve Kayra Sayit
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    SEZER HUYSUZ İDDİALI
    Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonadan en az 3 madalyayla dönmeleri gerektiğini söyledi.

    Başkan Huysuz yaptığı açıklamada, tecrübeli bir takımla şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Takım içinde gençlerimiz de olacak. Geçen 4-5 aylık dönemdeki madalyalara baktığımızda en az 3 madalyayla dönmemiz lazım. Altın madalya da bekliyoruz. En az 2 altın, hatta 3 de olabilir. Sporcularımız performans olarak iyi durumdalar." dedi.

    İrem Korkmaz, Bilal Çiloğlu, Sebile Akbulut ve Gülkader Şentürk'ü altyapıdan A Milli Takım'a aldıklarını hatırlatan Huysuz, şöyle konuştu:

    "Ümit Milli Takım'da belli bir tecrübeye sahip sporcular A Milli Takım'a çıktı. Bunlar bizim adımıza hem madalya kovalayacaklar hem de tecrübe kazanacaklar. Bunlar bizim için önemli. İrem, Sebile ve Bilal ilgilendiğimiz sporcular. Onlardan da madalya bekliyoruz. Onlar gelecek adına sporcularımız."

    1. 24.4.2018 09:21
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