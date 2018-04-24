Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda
Avrupa Judo Şampiyonası 26-28 Nisan tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek. Tel Aviv kentindeki şampiyonaya Türkiye altışar kadın ve erkek sporcuyla katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Erkekler:
60 kilo: Bekir Özlü
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: Vedat Albayrak ve İlker Güldüren
90 kilo: Batuhan Efemgil
Kadınlar:
48 kilo: Dilara Lokmanhekim ve Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz
63 kilo: Büşra Katipoğlu
+78 kilo: Sebile Akbulut ve Kayra Sayit
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SEZER HUYSUZ İDDİALI
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonadan en az 3 madalyayla dönmeleri gerektiğini söyledi.
Başkan Huysuz yaptığı açıklamada, tecrübeli bir takımla şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Takım içinde gençlerimiz de olacak. Geçen 4-5 aylık dönemdeki madalyalara baktığımızda en az 3 madalyayla dönmemiz lazım. Altın madalya da bekliyoruz. En az 2 altın, hatta 3 de olabilir. Sporcularımız performans olarak iyi durumdalar." dedi.
İrem Korkmaz, Bilal Çiloğlu, Sebile Akbulut ve Gülkader Şentürk'ü altyapıdan A Milli Takım'a aldıklarını hatırlatan Huysuz, şöyle konuştu:
"Ümit Milli Takım'da belli bir tecrübeye sahip sporcular A Milli Takım'a çıktı. Bunlar bizim adımıza hem madalya kovalayacaklar hem de tecrübe kazanacaklar. Bunlar bizim için önemli. İrem, Sebile ve Bilal ilgilendiğimiz sporcular. Onlardan da madalya bekliyoruz. Onlar gelecek adına sporcularımız."
- 24.4.2018 09:21
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Giuliano’dan kariyer rekoru
Toplam 1
Yorum
alik guiliano-valbuena varsa sorun yok.takım süper oynuyor. kesin galibiyet kesin puanlar. birde felliani olsa bu takım avrupada ses getirir.
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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu: "Şenol Güneş'e sahtekar diyor"
Toplam 1
Yorum
arslan şenol güneş abarttı sanki tribün çökmüş gibi yerde yatar. bjk 10 kişi kaldı tur gitti diye içeri kaçtı.0-0 da fb nin tur atlaması gerekir.
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Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi
Toplam 1
Yorum
Mario Muzo Baş Aktör Tolga ve Yardımcı Oyuncusu Şenol Güneş, aday gösterilirse kesin OSCAR alırlar, hafta içindeki kupa maçındaki performansları ile :(
Judoda gözler Avrupa Şampiyonası'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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