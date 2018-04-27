Bilal Çiloğlu bronz madalya kazandı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    kazandı

    Bilal Çiloğlu bronz madalya kazandı

    'in kentinde devam eden  Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kg'da , kazandı.

    Erkekler 73 kiloda , ilk turu bay geçerek, adını ikinci tura yazdırdı. Çiloğlu, bu turda İtalyan rakibini altın skorda, üçüncü turda ise İsrailli rakibini waza-ari puanıyla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde mücadelesinde İsveçli rakibine mağlup olan Bilal Çiloğlu, repesajda Ukraynalı rakibini altın skorla geçerek, maçına çıkmaya hak kazandı.

    Bronz madalya müsabakasında Belaruslu Vadzin Shoka'yı waza-ari puanıyla yenen Bilal Çiloğlu, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Erkekler 81 kg'da İlker Güldüren ve Vedat Albayrak ise madalya kazanamadı. Üçüncülük mücadelesinde İtalyan Antonio Esposito'ya mağlup olan Güldüren ve yine 3'üncü turda İtalyan rakibine altın skorla yenilen Albayrak kürsü dışında kaldı.

    Kadınlar 63 kg'da Büşra Katipoğlu ilk maçında Rus rakibine üstünlük sağlayamadı. Turnuvaya ilk turda veda etti.

    1. 27.4.2018 23:16
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