Balkan Şampiyonası'nda Türkiye zirvede – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'nda zirvede

    Balkan Şampiyonası'nda Türkiye zirvede

    Ümitler Judo 'nın ikinci gününde , 2 altın, 3 gümüş ve 2 kazandı ve genel sıralamada 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

    , 'in Bihaç kentinde tamamlanan Ümitler 'nı zirvede tamamladı. Ülke genel sıralamasında toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 4 ile ilk sırayı elde eden ay yıldızlı judoklar ikinci gün tatamiden 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrıldı.

    Son gün müsabakalarında Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler; 57 kiloda ile 63 kiloda Kübra Konuk oldu. Konuk ile finalde eşleşen Şeydanur gümüş madalyada kaldı. +70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler +90 kiloda Çağrı Doğan gümüş madalyaya uzanan isimler oldu. 73 kiloda Abidin Karabulut ile 90 kiloda Abdullah Solakoğlu ise bronz madalya elde etti.

    Kadınlar takım sıralamasında Türkiye birinciliği, Romanya ikinciliği, Karadağ üçüncülüğü; erkeklerde Romanya birinciliği, Türkiye ikinciliği ve ise üçüncülüğü kazandı.



    1. 3.6.2018 22:37
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