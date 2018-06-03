Balkan Şampiyonası'nda Türkiye zirvede
Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı ve genel sıralamada 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.
Türkiye, Bosna Hersek'in Bihaç kentinde tamamlanan Ümitler Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Ülke genel sıralamasında toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırayı elde eden ay yıldızlı judoklar ikinci gün tatamiden 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrıldı.
Son gün müsabakalarında Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler; 57 kiloda Özlem Yıldız ile 63 kiloda Kübra Konuk oldu. Konuk ile finalde eşleşen Şeydanur Aydın gümüş madalyada kaldı. +70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler +90 kiloda Çağrı Doğan gümüş madalyaya uzanan isimler oldu. 73 kiloda Abidin Karabulut ile 90 kiloda Abdullah Solakoğlu ise bronz madalya elde etti.
Kadınlar takım sıralamasında Türkiye birinciliği, Romanya ikinciliği, Karadağ üçüncülüğü; erkeklerde Romanya birinciliği, Türkiye ikinciliği ve Yunanistan ise üçüncülüğü kazandı.
- 3.6.2018 22:37
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Balkan Şampiyonası'nda Türkiye zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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