Kağıtspor, Türkiye Minikler Judo Şampiyonası’nda zirvede
Mavi beyazlı judocular, minikler kategorisinde 2011 yılından bu güne kadar 7 yıl üst üste zirvede kalarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Büyükşehir'in başarılı judocuları şampiyonadan 5 altın, 4 gümüş 6 bronz madalya ile ilk sırayı alırken, İkinci Konya 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ve üçüncülüğü Sakarya 2 altın 5 bronz madalya ile elde etti. Elde ettikleri başarılar ile mavi beyazlı judocular, minikler kategorisinde 2011 yılından bu güne kadar 7 yıl üst üste zirvede olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Sporu tabana yayma projesi kapsamında başarılı adımlar atan Kağıtsporlu judocular 2011 yılından bugüne alt yapısından yetiştirdiği sporcular ile zirveyi kimseye kaptırmadı.
Mavi beyazlı minik Judoculardan 38 kg Hilmi Mucık 1., 46 kg Yunus Yazgan 1., 50 kg Emir Selim Arı 1., 48 kg Zehranur Kaya 1., +60 kg Atilla Dinç 1., 26 kg Eyüpcan Sünmüş 2., 36 kg Gizem Dinçer 2., 40 kg Necla Şeker 2., 52 kg Elif Zeynep Özdemirci 2., 28 kg Sebila Abanoz 3., 28 kg Şeymanur Yıldız 3., 38 kg Bekir Taha Seymen 3., 42 kg Emre Yazgan 3., 57 kg İclal Koçum 3., + 60 kg İbrahim Tataroğlu 3., olarak 15 madalya kazandılar.
Yarışan sporcuların antrenörlerinden Gamze Şentürk, Arzu Bayrak Kiraz, İskender Özkanoğlu, Serdar Kiraz, Handan Süloğlu, Furkan Kılıç, Murat Keskin, Hamza Canca küçük yaşta judoya başlayan sporcuların başarı elde etmelerinde büyük rol oynadı.
- 17.7.2018 12:48
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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