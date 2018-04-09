16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu

    16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan

    16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarın ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Esenyurt Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

    Teknik direktörlüğünü Turhan Sofuoğlu'nun yaptığı milli takım, 12 Nisan Perşembe günü Gürcistan ile aynı yer ve saatte bir hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:21
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