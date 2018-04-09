16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarın Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Turhan Sofuoğlu'nun yaptığı milli takım, 12 Nisan Perşembe günü Gürcistan ile aynı yer ve saatte bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:21
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Adam gibi adam CR7 Futbolu özetlerden izlediğin belli.Senin övdüğün Messi, hem oyuncu hem insan olarak ancak C.Ronaldonun kramponlarının altındaki vidası olur
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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