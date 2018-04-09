16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın konuğu Gürcistan

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarın Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Teknik direktörlüğünü Turhan Sofuoğlu'nun yaptığı milli takım, 12 Nisan Perşembe günü Gürcistan ile aynı yer ve saatte bir hazırlık maçı daha yapacak.