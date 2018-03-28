"Finallerde derece yapmak istiyoruz" – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    "Finallerde derece yapmak istiyoruz"

    "Finallerde derece yapmak istiyoruz"

    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde derece yapmak istediklerini bildirdi.

    İnceefe, yaptığı açıklamada, iyi bir ekip olmayı başardıkları için finallere kaldıklarını belirtti.

    Ay-yıldızlıların 5 yıl aranın ardından finallere kaldığını hatırlatan İnceefe, ''Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ilk 5'e girerek 2019 FIFA 20 Yaş Altı 'na katılmak istiyoruz. Bu nedenle, finallerde derece yapmak istiyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya gibi önemli takımlar da bu turnuvada olmayacak, Elit Tur'da elendiler.'' ifadelerini kullandı.

    Futbolcularının daha özverili çalışmaları durumunda iyi yerlere gelebileceğine inandığını aktaran İnceefe, şunları kaydetti:

    "A 'a oyuncu vermek, tabii ki en önemli hedeflerimizden biri. Alt yaş gruplarından A 'a ne kadar oyuncu yetiştirip, elit futbolcular kazandırırsak, o kadar mutlu oluruz. Yapacağımız, yaptığımız çalışmalar da buna dayanıyor. Bu yaş grubundan, önümüzdeki yıllarda A Milli Takım'a önemli oyuncular kazandıracağımızı düşünüyorum."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:20
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