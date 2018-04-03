Kadın milliler, Estonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında Estonya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, 7 Nisan Cumartesi günü Estonya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:34
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 7
Yorum
VAR faydalı olacaktır.. 6 hakemle maçlar yönetilince hakem hatası kural hatası yapılmadı mı? sorun görmede değil beyinde. gördüğünü değil düşündüğünü çalmada.
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Çalımbay Olcay'a katılmadı
Toplam 2
Yorum
Çepnioğlu olcay haklı ama bunu orda demesi yanlış. ey gidi rıza hoca bak kendi oyuncun seni eleştiriyor. demekki otoriten zayıf hatta yok..
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 7
Yorum
GAME OVER heveslenmeyin artık fenerin işi bu saatten sonra bitmiştir 4. lük kesinleşti sadece :)))
Kadın milliler, Estonya ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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