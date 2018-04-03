Kadın milliler, Estonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında Estonya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 7 Nisan Cumartesi günü Estonya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.