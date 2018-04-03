Kadın milliler, Estonya ile karşılaşacak – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kadın milliler, ile karşılaşacak

    Kadın milliler, Estonya ile karşılaşacak

    A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında ile karşılaşacak. () Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

    Ay-yıldızlılar, 7 Nisan Cumartesi günü Estonya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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