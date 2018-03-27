19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4 ve 5 Nisan'da Moldova ile Kocaeli'de yapacağı hazırlık maçları için kadroya davet edilen oyuncuların 1 Nisan Pazar günü bir araya geleceği belirtildi. UEFA'nın organizasyonlarına katılmak için kurulan 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın, ilk maçlarını da Moldova karşısında oynayacağı kaydedildi.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu isimler çağrıldı:

Kaleciler: Onur Güney (Medipol Başakşehir), Recep Taş (Arnavutköy Belediyespor), Yılmaz Türker (Bursaspor)

Defans: Alpcan Sülün (Medipol Başakşehir), Berkay Arslan, Mustafa Acar (Antalyaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Yusuf Emre Alyaprak (Adana Demirspor)

Orta saha: Berkay Can, Cenk Kuşku (Beşiktaş), Cenk Şen (Antalyaspor) Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Sefa Çollak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Egemen Baysal (Medipol Başakşehir), Fuat Bavuk (Ümraniyespor).