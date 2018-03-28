Millilerin rakipleri belli oldu!
Türkiye'nin de yer alacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımlar belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 7 grupta oynanan elit tur maçları sonunda gruplarını lider bitiren Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Portekiz ve Ukrayna şampiyonada mücadele edecek. Organizasyonun ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.
Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek finallerin kura çekimi de 30 Mayıs Çarşamba günü ev sahibi ülkenin Vaasa şehrinde gerçekleştirilecek.
Finallerde mücadele edecek 8 takım, A ve B gruplarında dörderli olmak üzere iki gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler, yarı finale yükselecek. Grup birincileri ile ikincilerinin çapraz eşleşme sonucu karşılaşacağı yarı final maçlarının galipleri ise 29 Temmuz'daki final müsabakasında mücadele hakkı yakalayacak.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
aslan fb ye balotelli gelmesi gerekir. joker santrafor.sağ kanat sol kanattada oynuyor. tam forvet
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
ali robbende gelse aykut hoca defans yap der.robben fb de oynayamaz çünkü robben serbest oynamayı sever evirir çevirir maçı kazanır.
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 1
Yorum
aslan oynamadığı maçlar ücretinden düşülmelidir.
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