Millilerin rakipleri belli oldu! – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Millilerin rakipleri belli oldu!

    Millilerin rakipleri belli oldu!

    Türkiye'nin de yer alacağı UEFA Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımlar belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 7 grupta oynanan elit tur maçları sonunda gruplarını lider bitiren Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Portekiz ve Ukrayna şampiyonada mücadele edecek. Organizasyonun ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.

    Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek finallerin kura çekimi de 30 Mayıs Çarşamba günü ev sahibi ülkenin Vaasa şehrinde gerçekleştirilecek.

    Finallerde mücadele edecek 8 takım, A ve B gruplarında dörderli olmak üzere iki gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler, yarı finale yükselecek. Grup birincileri ile ikincilerinin çapraz eşleşme sonucu karşılaşacağı yarı final maçlarının galipleri ise 29 Temmuz'daki final müsabakasında mücadele hakkı yakalayacak.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Millilerin rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN