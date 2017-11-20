A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, Ürdün'le 27 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sorumluluğunu Tolunay Kafkas'ın yaptığı, teknik direktörlüğünü ise Talat Tuncel'in üstlendiği milli takım aday kadrosunun 23 Kasım Perşembe günü federasyonun Riva'daki tesislerinde toplanacağı belirtildi.
Milli takımın 27 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Ürdün'le oynayacağı maçın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Selda Akgöz (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Fatma Şahin (Konak Belediyespor)
Defans: Fatma Işık (Löchgau), Berna Yeniçeri (Ataşehir Belediyespor), Şevval Alpavut (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (Schoot Mainz), Dilek Zengin (FV 09 Niefern)
Orta saha: Arzu Karabulut, Ece Türkoğlu, Ecem Cumert (Ataşehir Belediyespor), Çağla Korkmaz (Schoot Mainz), Busem Şeker (Henstedt Ulzburg), Pakize Gözde Tekel (1.FFC Recklinghausen), Dilara Özlem Sucuoğlu (1.FFC Recklinghausen), Derya Arhan (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Selin Dişli (Fortuna Köln), Ebru Topçu (Ataşehir Belediyespor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş)
Forvet: Melike Pekel (Paris Saint Germain), Yeşim Akkoyun (FC Speyer 09), Sevgi Çınar (Ataşehir Belediyespor).
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:33
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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