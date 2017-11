Çin, Alman Ligi'ne katılıyor

ÇİN Futbol Federasyonu ile Alman Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler sonunda, Çin U20 Milli Takımının, 2020 olimpiyatlarına hazırlanması içinAlmanya'da her hafta maç oynaması kararlaştırılmıştı. Alman Futbol Federasyonu, Çin Milli Takımı için Dördüncü Ligin 19 takımlı güney grubunu uygun bulmuştu. Bu grupta her takım bir hafta maç yapamıyordu. Ligde maçı olmayan takım bundan böyle Çin millilerle karşılaşacak ve Çin, her maç için 15 bin euro ödeyecek. Ancak Çin Milli Takımının maç öncesinde ve sonrasında yemek ihtiyaçları karşılanacak.

MAYIS 2018'E KADAR DEVAM EDECEK

Çin U20 Milli Takımı, ilk maçını cumartesi günü saat 14.00'te Alman Dördüncü Ligi Güney Grubu takımlarından Schott Mainz'la oynayacak. Maçlar gelecek yıl mayıs ayına kadar sürecek. Dördüncü Ligdeki Koblenz, Stuttgart Kickers ve Waldhof Mannheim ise taraftar tepkisinden korktukları için maç yapmayı kabul etmedi. Bu takımların taraftarları hükümetlerin aldığı siyasi karara kulüplerinin uymamasını istemişti.