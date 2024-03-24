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Rehavet uyarısı

1. Lig'de Sakarya'nın 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2. sırada giren Göztepe işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un milli arada tüm takıma rehavet uyarısı yaptığı öğrenildi: "İyi durumdayız ama işimizi garantilemedik.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Rehavet uyarısı

1. Lig'de Sakarya'nın 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2. sırada giren Göztepe işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un milli arada tüm takıma rehavet uyarısı yaptığı öğrenildi: "İyi durumdayız ama işimizi garantilemedik. 7 maçımız var. Asla sonuç almadan konuşmamak gerek.

HEDEFİMİZ 7'DE 7

Tecrübeli hoca yaptığı toplantılarda, "Bizi takip eden takımların ne yaptığını önemsemiyoruz. Önemli olan bizim neler yapacağımız. Biz kazandıktan sonra gerisiyle ilgilenemeyiz. Tüm amacımız her maçımızı almak. Bunun için çok çalışacağız ve sadece saha içine konsantre olacağız" dedi.

KARŞIYAKA ALTIN BULDU: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 25'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Anadolu Üniversitesi'ni 90+9'uncu dakikada Enes'in ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka 42 puana ulaşırken, Anadolu Üniversitesi 31 puanda kaldı. Yine grupta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor evinde sonuncu sıradaki Sivas Dört Eylül takımıyla 2-2 berabere kaldı.

EROK VE BURSA KAYIP

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı. Altınordu'nun gollerini Gökberk ve Onur Ramazan kaybetti. Kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor da konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu.

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