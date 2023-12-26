Al Ittihad 2-5 Al Nassr (MAÇ SONUCU ÖZET)

Suudi Arabistan Por Ligi'nin 17. haftası dev bir maça sahne oldu. Al Ittihad ile Al Nassr arasında oynanan mücadeleden kazanan taraf 5-2'lik skorla Al Nassr oldu.

Karşılaşmada konuk ekip Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 68. dakikada C. Ronaldo, 38'da Talisca, 75 ve 82. dakikada Mane kaydetti.

Ev sahibi Al Ittihad'ın gollerini ise 14. ve 51. dakikada Hamdallah kaydetti.

Mücadelenin ardından Al Nassr 43 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Al Ittihad ise 28 puanla 6. sırada bulunuyor.,

Ayrıca karşılaşmada ev sahibi Al Ittihad takımında 66. dakikada Fabinho 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.