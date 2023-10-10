Haberler Diğer Ligler Carlos Tevez'den takımındaki futbolcular hakkında flaş açıklama!

Carlos Tevez'den takımındaki futbolcular hakkında flaş açıklama!

Independiente Teknik Direktörü Carlos Tecez, takımındaki 3 futbolcu hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. İşte o sözler...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:36
Carlos Tevez'den takımındaki futbolcular hakkında flaş açıklama!

Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, son olarak takımındaki 3 futbolcu hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu.

Tevez, çalıştırdığı takımda 3 futbolcunun henüz okuma yazma bile bilmediğini aktardı.

İŞTE TEVEZ'İN AÇIKLAMALARI:

"Üç tane futbolcum toplama çıkarma yapmayı bilmediklerini söylediler. Bu yoksulluktur! Bir çocuğun karnını doyurursun, ona yardımcı olursun ama dersler... Bu çocuklar hangi sözleşmeye imza attıklarını bile bilmiyorlar." dedi.

Teknik adam ayrıca, "Kulüple konuştum ve onlara öğretmen tutmaya karar verdik. Antrenmanlardan sonra 2 saat ders çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

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