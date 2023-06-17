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Vlahovic yarışı

Dünya futbolunda santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Böyle olunca da büyük kulüpler eldeki elit golcüler için sıraya girdi. Juventus’un Sırp forvetine talip olan İspanyol ve İngiliz devleri, kesenin ağzını açtı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Vlahovic yarışı

Santrfor krizine giren dünya futbolu, elde kalan yetenekli golcüler için kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Özellikle Suudi Arabistan'ın yüksek paralarla futbol piyasasını karıştırmasının ardından yıldızlarını kaybetme korkusuyla başa baş kalan dev kulüpler, yerlerini doldurmak için kesenin ağzını açtı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Juventus'un Sırp yıldız forveti Dusan Vlahovic için Torino ekibine 80 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

75 MİLYON EURO'YA GELDİ

Geçtiğimiz aylarda İtalyan basını Juventus'un beklentilerinin uzağında kalan 23 yaşındaki genç golcüye gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından İngiliz devi Chelsea de Juventus'un kapısı çaldı. Siyahbeyazlıların kapısını aşındıran sadece Maviler değil. Benzema'nın yerini doldurmak isteyen Real Madrid ve ezeli rakibi Atletico Madrid'in bu transfer yarışında olduğu vurgulandı. Vlahovic geçtiğimiz sezon devre arasında Fiorentina'dan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

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