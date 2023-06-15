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Amatörler 5. kez Ali Düşmez dedi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) başkanlığına, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yeniden seçildi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 20:32 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 20:36
Amatörler 5. kez Ali Düşmez dedi

Ibrahim Cevahir Sosyal Tesisleri düzenlenen 18. Olağan Genel Kurul'a 2034 delegenin 1704 kişinin katılımı ile yapıldı. Seçime tek liste ile giren Ali Düşmez ve yönetimi tekrar seçildi.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı kongrede divan katipliklerine de Sevim Serbest ile Feramuz Erdin getirildi. Genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Düşmez, beşincikez 2034 hazirundan 1704 katılımıyla oylanılarak 3 yıllığına yeniden başkanlık görevine getirildi.

BAŞKAN DÜŞMEZ: BU ESER TÜM CAMİANIN

Kongrenin ardından teşekkür konuşması yapan Ali Düşmez ortaya çıkan tablonun tüm camianın eseri olduğunu söyledi.

Ekibimle birlikte bu tablonun gururunu yaşıyoruz. Büyük emekler verildi. Mala sahip çıkınca böyle oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugüne kadar da yüzde yüz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir yere gelmek kadar orada kalmanın yolu da birlik ve beraberlik içinde olmaktır." Diye konuştu.

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