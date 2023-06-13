Fernando Morientes'ten Enes Ünal hakkında dikkat çeken sözler!

Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi. Uygulanan tedavinin sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Fernando Morientes, birçok futbolcunun omurga konusunda sıkıntı yaşadığını vurguladı. Kariyeri boyunca sırt ve omurga bölgesinde çok ağrı çektiğini ifade eden Morientes, "Birçok futbolcu kalbiyle ilgili ya da fiziğiyle alakalı kontrolden geçiyor. Ama sırt ve omurgayla ilgili kontrol yaptırmıyor. Şunu söylemeliyim ki oyuncular uzun bir kariyer hedefliyorsa, bu sorunu arkada bırakmamalıyız" diye konuştu.

"ENES ÜNAL ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP OLACAK"

Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlediğini ve iki takımın da gayet iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Fernando Morientes, LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal ile ilgili ise övgü dolu ifadeler kullandı. Morientes, Enes Ünal ile ilgili olarak, "Kesinlikle çok iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi performans gösterdi. Son dönemde bir sakatlık geçirdi ama gelişmeye devam ettiğini görüyorum. İleride çok daha iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fernando Morientes'e regresyon ve robotik lazer tedavisi uygulayan Op. Dr. Fatih Kırar ise, omurga tedavisinin sporcular için çok önemli olduğunu ifade etti. Kırar, Sporcu sağlığı denilince aklımıza omurga gelmeli. Bunu genelde sporculara ifade ediyorum. Özellikle sporcuların kontrollerinde omurga değerlendirmesi konulmalı. Omurga balansı, sporcunun performansını etkileyen bir durum. Özellikle sezon öncesinde kulüpler, sporcuların kalple, eklemle ilgili sağlık kontrollerini yaptırırken, omurgayla ilgili kontrollerini de yaptırmalı" şeklinde konuştu.