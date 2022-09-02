Benfica 2-1 Vizela (Maç sonucu - ÖZET)

Portekiz Ligi'nde oynanan 5. hafta maçında Benfica, Estádio da Luz'da Vizela'yı ağırladı.
Mücadelenin 20. dakikasında kouk ekip Vizela, Osmajic'in golüyle 1-0 öne geçerken 76'da Benfica, Neres ile skoru eşitledi: 1-1.
90+1. dakikada Ramos'un ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Benfica, 90+12'de penaltıdan Joao Mario'nun golüyle öne geçti. Joao Mario, gol sevinci sırasında formasını çıkarttığı için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Maçı 9 kişi tamamlayan Benfica 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından Benfica, ligdeki 5. galibiyetini alarak 15 puana ulaşırken, 5 puanda kalan Vizela, 13. sıraya geriledi.