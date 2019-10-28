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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Futbolcuları tokatlayan antrenöre flaş ceza!

Futbolcuları tokatlayan antrenöre flaş ceza!

Soyunma odasında futbolcularına teker teker atan antrenörü 'a, Kayseri Futbol İl tarafından 1035 gün ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Kayseri Futbol İl , Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı takımının oyuncularına soyunma odasında atan antrenör 'a 1035 gün ve 8 maç men cezası verdi.

Futbol İl Disiplin Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğünün Halil Kurt hakkındaki disiplin sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.

İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdmanyurdu- karşılaşmasında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

SKANDALI SAVUNMUŞTU

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona 'baba' diye kaydettiğini söyledi. Kurt, "Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve düşman gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham'a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş bir çok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu" şeklinde kendini savunmuştu.

  1. 28.10.2019
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