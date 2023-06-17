Kaptan gemiyi terk etmedi!

37 yaşındaki 10 numara Luka Modric, Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kontratı görmeden kabul etti. Sözleşmesi sona erecek olan Modric, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen astronomik tekliflere rağmen 2012'den beri forma giydiği İspanyol devini bırakmadı. Hırvat yıldızla yeni sözleşmesinin kısa bir süre içerisinde imzalanması bekleniyor. Modric bu sezon 52 maçta 6 gol, 6 asist katkısı sağladı.
37 yaşındaki 10 numara Luka Modric, Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kontratı görmeden kabul etti. Sözleşmesi sona erecek olan Modric, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen astronomik tekliflere rağmen 2012'den beri forma giydiği İspanyol devini bırakmadı. Hırvat yıldızla yeni sözleşmesinin kısa bir süre içerisinde imzalanması bekleniyor. Modric bu sezon 52 maçta 6 gol, 6 asist katkısı sağladı.