Messi ayrılıyor

Ligue 1'de PSG, son hafta Clermont'u ağırlayacak. Teknik direktör Galtier, yaptığı açıklamada, "Futbol tarihindeki en iyi oyuncuyu çalıştırma şansı elde ettim. Clermont maçı Messi'nin Pac des Prices'teki son maçı olacak" dedi. Barcelona'dan ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'de ayrılan Messi, 2021-2022'de PSG'ye imza attı. 35 yaşındaki fenomen yıldızla eski takımı Barcelona'nın yanı sıra İngiltere'den eski teknik direktörü Guardiola'nın çalıştırdığı M.City ve Arap takımları ilgileniyor. S.Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Al- Misehal de Al Hilal iddialarını bilmediğini ancak Messi'yi Arabistan'da görmek isteyeceğini söyledi.