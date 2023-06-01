Seç, beğen, oyna!

Son 14 sezondur Real Madrid formasını terleten Karim Benzema yuvadan uçuyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fransız yıldızın Suudi Arabistan'da kendisinin seçeceği bir takıma transfer olacağı ve hafta sonuna kadar transferin tamamlanmasının beklediğini belirtti. Benzema'nın yeni kulübüyle yıllık 100 milyon euro maaş üzerinden anlaştığı ileri sürüldü. 2009 yılından bu yana Real Madrid formasını giyen Karim Benzema, bu sezon çıktığı 42 maçta 30 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Golcü yıldızın ev kirasını da kulübün ödeyeceği kaydedildi.

Benzema'nın Real'den ayrılması haberi taraftarı ikiye böldü. Bir grup Fransız yıldızla devam edilmesini isterken, başka görüşlerde ise Benzema'nın ilereyen yaşı nedeniyle genç alternatiflere yönlenmesi yorumu yapıldı