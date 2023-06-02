Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sevilla'da kiralık oynayan Fransız stoper Bade'yle Sportif Direktör Monchi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bade, "Lütfen beni satın alın!" diye seslendi. Monchi de "Zaten bitti, seni satın aldık!" yanıtını verdi. Fransız ekibi Rennes'ten kiralanan 23 yaşındaki savunmacı, 26 maçta 2 golle oynadı.
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sevilla'da kiralık oynayan Fransız stoper Bade'yle Sportif Direktör Monchi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bade, "Lütfen beni satın alın!" diye seslendi. Monchi de "Zaten bitti, seni satın aldık!" yanıtını verdi. Fransız ekibi Rennes'ten kiralanan 23 yaşındaki savunmacı, 26 maçta 2 golle oynadı.