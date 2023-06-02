Haberler Diğer Ligler Lütfen beni satın alın!

Lütfen beni satın alın!

Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sevilla'da kiralık oynayan Fransız stoper Bade'yle Sportif Direktör Monchi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bade, "Lütfen beni satın alın!" diye seslendi. Monchi de "Zaten bitti, seni satın aldık!" yanıtını verdi. Fransız ekibi Rennes'ten kiralanan 23 yaşındaki savunmacı, 26 maçta 2 golle oynadı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Lütfen beni satın alın!
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sevilla'da kiralık oynayan Fransız stoper Bade'yle Sportif Direktör Monchi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bade, "Lütfen beni satın alın!" diye seslendi. Monchi de "Zaten bitti, seni satın aldık!" yanıtını verdi. Fransız ekibi Rennes'ten kiralanan 23 yaşındaki savunmacı, 26 maçta 2 golle oynadı.
DİĞER
Yeşilçam'ın kayıp kızı Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i tanınmaz halde! Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı!
48 yaşındaki Ceylan son imajıyla kendini Katy Perry’e benzetti! Kızı Melodi’nin yorumu dikkat çekti! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ise...
Aslan'dan sol kanat harekatı! 2 yıldız...
Jesus'tan yeni transfere şok rapor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi ayrılıyor
Seç, beğen, oyna!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un yerine Montella Jesus'un yerine Montella 06:21
Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim 23:52
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! 23:52
Zaha transferinde sıcak gelişme! Zaha transferinde sıcak gelişme! 23:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... 23:52
Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! 23:52
Daha Eski
Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... 23:52
Fırtına yıldız isme veda etti! Fırtına yıldız isme veda etti! 23:52
Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? 23:52
Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! 23:52
Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" 23:52
Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro... Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro... 23:52