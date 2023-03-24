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Real'den servet

Real Madrid, Benzama'nın yerine Manchester City'den Haaland'ı istiyor. İspanyol devi, Norveçli golcünün 200 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirecek.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Real'den servet
Real Madrid 2024 yılı için transfer planını yaptı. Eflatun- beyazlılar, gelecek sezon Manchester City'nin yıldızı Haaland'ı transfer etmek istiyor. Norveçli yıldızın sözleşmesinde yer alan maddeden faydalanmak isteyen Real Madrid, Haaland'ı Fransız yıldız golcüsü Benzema'nın yerine düşünüyor. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Haaland'ın 2024'teki 200 milyon euroluk serbest kalma bedelinden faydalanmak isteyen Real, bu transferi Mbappe transferinden bağımsız olarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Madrid yönetiminin Benzema ile 1 yıl daha sözleşme uzatıp 2024'te Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmayı düşündüğü belirtildi. 22 yaşındaki santrfor için transfer yoklamasının başladığı ve yakın çevresine bilgi verildiği öne sürüldü.
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