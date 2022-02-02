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Belenenses-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Belenenses sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Belenenses-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 15:03
Belenenses-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Belenenses sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Belenenses-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BELENENSES-SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Belenenses Sporting Lizbon maçının başlama düdüğü 23.45'te'da çalacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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