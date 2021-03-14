Son dakika spor haberi: Hollanda'da AZ Alkmaar-Twente maçı gündeme oturdu! 3 kez yanlış kaleye gol...

Yalnızca 18 dakikada 3 farklı futbolcu, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu ilginç olay Hollanda Ligi'ndeki Az Alkmaar-Twente maçında yaşandı.

Ev sahibi ekip 4. dakikada Boadu'nun golüyle öne geçti. 22'de Twente'den Dumic'in talihsiz dokunuşuyla fark ikiye çıktı. 12 dakika sonra bu kez kaleci Drommel, topu kendi ağlarına gönderdi.

6 dakika sonra şanssızlık el değiştirdi, Alkmaar'dan Gudmundsson'un ters vuruşu kendi ağlarıyla buluştu. Böylece sadece 18 dakikada, 3 farklı futbolcu kendi kalesine gol atmış oldu.

Maç, Koopmeiners'in 78'de attığı golle Alkmaar'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Pascal Jansen'in ekibi haftayı 52 puanla 3. sırada tamamladı. Twente ise 36 puanda kaldı.