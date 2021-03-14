Haberler Diğer Ligler Son dakika spor haberi: Hollanda'da AZ Alkmaar-Twente maçı gündeme oturdu! 3 kez yanlış kaleye gol...

Son dakika spor haberi: 'da - maçı gündeme oturdu! 3 kez yanlış kaleye gol...

Son dakika spor haberi... Ligi'nin 26. haftasında oynanan - maçında ilginç anlar yaşandı. 4-1 AZ Aklmaar üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin 3 golünü oyuncular kendi kalesine kaydetti. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 10:20
Son dakika spor haberi: Hollanda'da AZ Alkmaar-Twente maçı gündeme oturdu! 3 kez yanlış kaleye gol...

Yalnızca 18 dakikada 3 farklı futbolcu, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu ilginç olay Ligi'ndeki - maçında yaşandı.

Ev sahibi ekip 4. dakikada 'nun golüyle öne geçti. 22'de Twente'den 'in talihsiz dokunuşuyla fark ikiye çıktı. 12 dakika sonra bu kez kaleci Drommel, topu kendi ağlarına gönderdi.

6 dakika sonra şanssızlık el değiştirdi, 'dan 'un ters vuruşu kendi ağlarıyla buluştu. Böylece sadece 18 dakikada, 3 farklı futbolcu kendi kalesine gol atmış oldu.

Maç, Koopmeiners'in 78'de attığı golle Alkmaar'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. 'in ekibi haftayı 52 puanla 3. sırada tamamladı. Twente ise 36 puanda kaldı.

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