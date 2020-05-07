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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Amatör ligler için çağrı

Amatör ligler için çağrı

Başkanı , amatör takımların durumlarına dikkat çekti.

Başkanı , amatör takımların durumlarına dikkat çekti. İşte Aybak'ın öne çıkardığı konular: "Özellikle Süper Amatör ve 1. Amatör takımlarında forma giyen üniversite öğrencilerinin durumuna çözüm bulunmalı. Ekonomik boyut dikkate alındığında amatör lig kulüplerinin de maddi açıdan bu yükü kaldıramayacağı düşünülmektedir. Bu kriz sürecinden iyi bir kriz yönetimi ile güçlenerek çıkılabilecek bir sistem ortaya konulması gerekliliği doğmuştur.
  1. 7.5.2020
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