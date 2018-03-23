Salihli Belediyespor’a seyirci cezası – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a seyirci cezası

    Salihli Belediyespor’a seyirci cezası

    verdiği karar ile Pazar günü Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan -Sarıgöl Belediyespor karşılaşması seyircisiz oynanacak.

    Amatör İl Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta Ramiz Turan Stadı'nda oynanan 3.maçında ve Urganlıspor arasındaki karşılaşmada sahaya yabancı madde atılması gerekçesi ile Salihli Belediyespor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. İl Disiplin kurulu ayrıca Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran'a ihtar, Salihli Belediyesporlu İsmail Çetin'e ise 2 maç men cezası verdi.
    Bu karar ile Pazar Günü Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan Salihli Belediyespor-Sarıgöl Belediyespor Süper Amatör Play-off 4.hafta karşılaşması seyircisiz oynanacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salihli Belediyespor’a seyirci cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN