Salihli Belediyespor’a seyirci cezası
Manisa Amatör İl Disiplin Kurulunun verdiği karar ile Pazar günü Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan Salihli Belediyespor-Sarıgöl Belediyespor Süper Amatör Play-off karşılaşması seyircisiz oynanacak.
Bu karar ile Pazar Günü Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan Salihli Belediyespor-Sarıgöl Belediyespor Süper Amatör Play-off 4.hafta karşılaşması seyircisiz oynanacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:15
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Toplam 3
Yorum
UZMAN DR ADAMDAN KAPTANLIGI ALIN. HAKEMLERLE DİYALOGA MECBUREN KAPTAN GİRECEK OLAY YERİNE GİDECEK AMA VOLKANIN ORDA NE İŞİ VARMIŞ ESAS DİĞERLERİNİN
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
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Adem Bilir Enkaz bırakıp utanmadan aday olmaya kalkan Sayın Özbek genel kuruldan dersini alır.
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
Yorum
Yasama Sayın Cengiz bugüne kadarki ciddi ve ilkeli duruşuyla kulübü düze çıkartacağını gösteriyor. Sayın Özbek aday olup havasını alır.
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