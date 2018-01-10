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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da takıma takviye

    <a href="/index/didim-belediyespor?id=2f22735e-908f-4520-abd5-c60fd76af483" class="" rel="tag">Didim Belediyespor</a>'da takıma takviye

    Aydın Süper Amatör Lig lideri ara dönemde takımı güçlendirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma 5 yeni transfer yapıldı.

    Başkanı Cezmi Arslan ve kulüp yöneticilerinin de katıldığı tanıtım toplantısında 5 futbolcu basına tanıtıldı. Kulüp Başkanı Arslan devre arasında giden futbolcuların olduğunu belirterek "Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bunu da başaracağız. Bu sebeple takıma katkı sağlayacak oyuncular aldı. Bu çerçevede Çine Madranspor'dan Engin Doğan, Ortaca Belediyespor'dan kaleci Mesut Akın, Kuşadası 1922spor'dan Kaleci Fırat Doğru, Muğlaspor'dan Mithat Muhammed Doğramacı ve Kuşadasıspor'dan Ahmet Lütfi Özen takımımıza katıldı. Bir yada iki transfer daha yapabiliriz. Mevcut kadroyla en iyi şekilde mücadele ederek bu sene BAL'a yükseleceğiz."dedi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:19
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