Didim Belediyespor'da takıma takviye
Aydın Süper Amatör Lig lideri Didim Belediyespor ara dönemde takımı güçlendirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma 5 yeni transfer yapıldı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:19
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 19
Yorum
hagi10 arda türkiyede galatasaraydan başka takımda oynamam derken fener ve beşiktaşı kastetti. başakşehri bursada oynasa ne olur farketmz
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Ahmethan Boluspor'da
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya kiralandı acaba ? transfer bütçesinde ki açık ne kadar acaba? ilk sorunun cevabı aynı zamanda 2. sorununda cevabı çünkü
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 4
Yorum
a.rahim adam 40 yaşında gibi duruyor ne işi var bjk de
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