Belgrad derbisinde kaos!
Sırbistan'da Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan Belgrad derbisinde çıkan olaylar ortalığı savaş alanına çevirdi, holiganlar yüzünden stat futboldan başka her şeye sahne oldu.
Gergin geçmesi beklenen Belgrad derbisinde işler zıvanadan çıktı!
Dün akşam Kızılyıldız'ın Partizan'a konuk olduğu derbi mücadelesinde çirkin sahneler meydana geldi.
Bazı Kızılyıldız taraftarlarının ev sahibi ekibin tribününe sızdıkları maçta rakip taraftarların aralarında bulunduğunu fark eden Partizan'lı taraftarlar vakit kaybetmeden saldırıya geçti.
Çıkan olaylarda pek çok taraftar ciddi biçimde yaralanırken polis olaya müdahale etti.
Kızılyıldız'lı taraftarları Partizan'lı holiganların elinden kurtaran Surp polisi yaralı taraftarlara stat dışına kadar eşlik etti.
Futboldan çok yaşanan olaylar ve istenmeyen görüntülerin konuşulduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 5
Yorum
drogba Terim kibirli,farklı bir kişilik.Bende pek sevmem ama hizmetleri ortada..Başkan söyleyemediğini, söyletiyor mu acaba?
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Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü
Toplam 9
Yorum
gs Yok Arda İstanbul'a gelmiş, yok başkanla görüşmüş, bu saygısızı haber yapmayın, GS taraftarı için bitmiş biridir yada çoğunluğu için.
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23 gol attı 6 gol yedi
Toplam 1
Yorum
SSS MAŞALLAH.MAŞALLAH 41 KERE MAŞALLAH......
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