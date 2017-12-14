Belgrad derbisinde kaos!

Gergin geçmesi beklenen Belgrad derbisinde işler zıvanadan çıktı!

Dün akşam Kızılyıldız'ın Partizan'a konuk olduğu derbi mücadelesinde çirkin sahneler meydana geldi.







Bazı Kızılyıldız taraftarlarının ev sahibi ekibin tribününe sızdıkları maçta rakip taraftarların aralarında bulunduğunu fark eden Partizan'lı taraftarlar vakit kaybetmeden saldırıya geçti.

Çıkan olaylarda pek çok taraftar ciddi biçimde yaralanırken polis olaya müdahale etti.







Kızılyıldız'lı taraftarları Partizan'lı holiganların elinden kurtaran Surp polisi yaralı taraftarlara stat dışına kadar eşlik etti.

Futboldan çok yaşanan olaylar ve istenmeyen görüntülerin konuşulduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.















