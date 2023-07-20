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Görev başındayız

Spor Bakanı Bak, Antep’te depremzede çocuklarla voleybol oynayıp halat çekti. Bak, "Hükümetimizin önceliği yaraları sarmaktır" dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Görev başındayız

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman'da depremzede gençlerle buluştu. Adıyaman Valiliğine gelip burada brifing alan ve ilgili kurumlar ile toplantı yapan Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan konteyner kenti ziyaret etti. gençlerle voleybol oynayan Bakan Bak, küçük çocuklarla halat çekme yarışına katıldı. Kitap kafede gençlerle sohbet eden Bak, daha sonra açıklamalar yaptı.

ÖNCELİĞİMİZ DEPREMZEDELER

Bakan Bak "Bizim önceliğimizde, gençlerimiz, sporcularımız ve depremzede vatandaşlarımız var. Eğitim öğretim dönemi başlıyor, onunla ilgili eksiklikleri sorunları yerinde tespit etmek için geldik. Gençlerin talepleriyle ilgileneceğiz. Adıyamanspor'un da sahasıyla alakalı bazı talepler var, onları da süratla gidereceğiz" diye konuştu.

Hükümetimizin önceliği deprem bölgesinde yaraları sarmaktır. Bunun içinde bakanlarımız kendi alanlarıyla ilgili tespitte bulunmak için temaslarda bulunuyorlar.

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