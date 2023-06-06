Haberler Deprem Depremzedelere olimpik destek

Depremzedelere olimpik destek

Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. Yılına 1 kala "Umutla Paris 2024" için hazırlanan P&G, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. P&G, başlattığı 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak TMOK iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açacak.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Depremzedelere olimpik destek
Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. Yılına 1 kala "Umutla Paris 2024" için hazırlanan P&G, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. P&G, başlattığı 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak TMOK iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açacak.
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...
Oyuncu Serenay Sarıkaya parasının kıymetini biliyor: Denize sıfır bir aylığına....
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!
İşte G.Saray'da Devler Ligi'nin yol haritası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı
Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı!
hacamat faydaları ve 2023 hacamat takvimi
Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman?
2023 KPSS geç başvuru ekranı ÖSYM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu: Gururluyum Hakan Çalhanoğlu: Gururluyum 01:38
Buyrun kongreye! Buyrun kongreye! 01:32
Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! 01:27
Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! 01:26
Hamsik’e plaket Hamsik’e plaket 01:26
Uğurcan’dan yalanlama Uğurcan’dan yalanlama 01:25
Daha Eski
Youri müjdesi Youri müjdesi 01:23
Mantığı yok Mantığı yok 01:21
Alman basınından G.Saray iddiası! Gurbetçi orta saha listede Alman basınından G.Saray iddiası! Gurbetçi orta saha listede 00:57
Tielemans'tan G.Saray'a müjde! Tielemans'tan G.Saray'a müjde! 00:57
Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması! Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması! 00:57
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya 00:57