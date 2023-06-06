Depremzedelere olimpik destek

Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. Yılına 1 kala "Umutla Paris 2024" için hazırlanan P&G, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. P&G, başlattığı 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak TMOK iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açacak.
Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. Yılına 1 kala "Umutla Paris 2024" için hazırlanan P&G, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. P&G, başlattığı 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak TMOK iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açacak.