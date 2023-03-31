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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiolo'dan Depremzedelere destek çağırısı

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için destek çağrısında bulundu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 15:37
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiolo'dan Depremzedelere destek çağırısı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin" denildi.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir" ifadelerini kullandı.
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