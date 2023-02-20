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Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a benzeyen bir cenazenin Adana’da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alındı. Testin sonucunda cenazenin Savut’a ait olup olmadığı belirlenecek.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:28
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bugüne kadar haber alınamadı. Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; bugün önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Yapılacak testin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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