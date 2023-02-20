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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu için Eddie Howe'dan taziye mesajı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United takımı teknik direktörü Eddie Howe açıklamada bulundu. Eddie Howe, bir dönem beraber çalıştığı Christian Atsu için başsağlığı diledi. İşte o sözler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 18:26
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu için Eddie Howe'dan taziye mesajı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için futbol dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak 2016-2021 yılları arasında Newcastle United'da forma terleten futbolcu için bir dönem beraber çalıştığı teknik direktör Eddie Howe açıklamalarda bulundu.

"YIKILDIM"

Eddie Howe, "Çok zor bir gün. yıkıldım. Benimle beraber Chrıstıan'ı tanıyan ve bilen herkes çok üzgün. Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. İnanılmaz bir karaktere sahipti. İyi bir arkadaş ve mükemmel bir oyuncuydu. Ailesine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca İngiltere Ligi'nin 24. haftasında gerçekleşen Newcastle United-Liverpool karşılaşmasında da Atsu için saygı duruşunda bulunulmuştu.

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