Haberler Deprem Hatayspor'dan alt yapı sporcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı!

Hatayspor'dan alt yapı sporcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı!

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları kaleci antrenörü için taziye mesajı yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:00
Hatayspor'dan alt yapı sporcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren 15 yaş altı takımda yer alan futbolcu Fatin Can ve 14 yaş altı takım futbolcusu Hamza Sürer için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "15 yaş altı takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.

14 yaş altı takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok." ifadeleri yer aldı.

Depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için yayımlanan taziye mesajında ise "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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