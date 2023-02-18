Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerde etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kasapoğlu "Tüm imkanlarımızla, gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, yurtlarımızla tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerde etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kasapoğlu "Tüm imkanlarımızla, gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, yurtlarımızla tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.