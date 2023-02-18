Haberler Deprem Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz

Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerde etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kasapoğlu "Tüm imkanlarımızla, gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, yurtlarımızla tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerde etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kasapoğlu "Tüm imkanlarımızla, gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, yurtlarımızla tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.
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