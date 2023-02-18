‘1 Adım 1 Hayat’

Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl Maraton, Yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusunu da ekliyor.Afete yönelik bağış ve yardım projeleri yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapan her vatandaşımızın ücretsiz katılabilecekleri bu anlamlı proje için katılımcılara özel hazırlanan T-shirt ve Madalyalar takdim edilecek.
Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl Maraton, Yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusunu da ekliyor.Afete yönelik bağış ve yardım projeleri yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapan her vatandaşımızın ücretsiz katılabilecekleri bu anlamlı proje için katılımcılara özel hazırlanan T-shirt ve Madalyalar takdim edilecek.