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Arsenal'den depremzedelere destek

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, depremlerden etkilenen vatandaşlara bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ile montlar, rüzgar çadırları ve normal çadırlar olmak üzere toplam 2 tır yardım malzemesi gönderecek.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:35
Arsenal'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için spor camiasından uluslararası yardımlar devam ediyor. İngiliz temsilcisi Arsenal da depremzedeleri unutmadı. Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ve montlar, rüzgar çadırları ve normal çadırlar Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine getirilerek depremzedelere ulaştırılmak üzere Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edildi. Yardım malzemeleri TK1986 kargo seferiyle pazartesi günü Londra'dan Adana'ya gönderilecek.

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