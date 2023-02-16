Haberler Deprem Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Birlikte üstesinden geleceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Birlikte üstesinden geleceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının açılış konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan, "Asrın Felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temellerini atmaya başlıyoruz Kabine üyeleri ve kamu görevlileri olarak 136 milyon TL bağış yaptık Yurt içinden ve dışından gelen yardımların her kuruşu AFAD’a gidecek." dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Birlikte üstesinden geleceğiz

Depremin izlerini silmeye çalışan Türkiye'miz bir kez daha 'Tek Yürek' oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi: Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD'a toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta yardımda bulunduk."

YÜCE GÖNÜLLÜ MİLLETİMİZE TEŞEKKÜRLER
"Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İnşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. 1 yıl içinde bu konutları tamamlayacağız."

İŞTE YAPILAN BAĞIŞLAR
Türkıye Tek Yürek kampanyasına vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi.

İşte yapılan bazı bağışlar:


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