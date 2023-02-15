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Real Madrid’den yardım maçı

Türkiye'de yaşanan "Asrın Felaketi"nin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor. La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti. İspanyol AS Gazetesinin haberine göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Real Madrid’den yardım maçı

Türkiye'de yaşanan "Asrın Felaketi"nin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor. La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti. İspanyol AS Gazetesinin haberine göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka, Real Madrid'in stadında organize edilecek. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor. Söz konusu organizasyona Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe'nin katkı sağlaması beklenirken, maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

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